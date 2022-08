Le risposte alle domande del Movimento arriva secca e decisa dall’assessore allo Sport Antonio Nicosia. «Preciso che la piscina – interviene il componente dell’amministrazione comunale – passa per una gestione privata. Noi possiamo solo mediare e attenzionare attraverso gli uffici competenti, così come fatto fino adesso e come sarĂ nei prossimi giorni. Sulla questione degli impianti sportivi mi sento di rispondere, come giĂ fatto in consiglio comunale, con i fatti riscontrabili. La situazione degli impianti sportivi ereditata era di non facile gestione per la criticitĂ emersa dai ripetuti sopralluoghi e da quando mi sono insediato ho cercato di risolvere in primis tutte le “urgenze” . E spiega subito «Il campo del Ciantro – dice – è stato giĂ messo in sicurezza ed eliminate le vecchie torrette per fari, per le quali si sta lavorando affinchĂ© siano, finalmente, sicure ed idonee per l’illuminazione. E sul Palazzetto sto lavorando sin dal mio insediamento, principalmente per mettere ordine nella documentazione che ho dovuto ricostruire. Presto – anticipa – verrĂ adeguato l’impianto elettrico e quello anticendio. Stiamo parlando, che sia chiaro, di una struttura che non ha ancora nessun certificato di agibilitĂ ma solo una omologazione per consentire l’ingresso agli appassionati garantendo in ogni caso sicurezza e decoro. Stiamo lavorando per risolvere tutto sapendo che serve il tempo ma che non si ha piĂą tempo».