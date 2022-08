Una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da donare all’Istituto Terzo Comprensivo di Milazzo. La “Festa estiva solidale” si è svolta venerdì 5 agosto organizzata dal Lions Club Milazzo, da sempre molto attento alle esigenze del territorio, insieme al Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela e al Leo Club Milazzo. Iniziativa ha avuto un grande successo e grazie alla cospicua partecipazione è stato raggiunto appieno l’obiettivo prefissato. Sono infatti state raccolte somme sufficienti all’acquisto del defibrillatore che sarà consegnato durante il nuovo anno scolastico. La serata ha visto una grande partecipazione di molti Soci Lions giunti non solo da tutta la provincia di Messina ma anche da Acicastello con la presenza di Salvo Giacona, Past Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy e Good Will Ambassador. Presenti per sostenere l’iniziativa anche altri rappresentanti di Club Service milazzesi, la Croce Rossa Sezione Milazzo Isole Eolie e l’associazione Marinara “Nino Salmeri”. Alla serata è intervenuto anche il dirigente dell’Istituto Terzo Comprensivo Alessandro Greco che ha ringraziato tutti per anche tutto il personale scolastico che ha aderito all’iniziativa

