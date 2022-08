Rientro nello staff del Minibasket Milazzo Academy. La società che collabora da quest’anno con la società Svincolati, comunica che Alessandro Cuccuru sarà assistente di Nello Principato nel settore Minibasket ed inoltre allenerà l’under 13.

Per quanto riguarda la C silver in collaborazione con la Svincolati Academy è stato formalizzato l’innesto di due stranieri nel reparto lunghi che daranno una mano ai migliori giovani delle due società scelti da coach Ileano Santambrogio.