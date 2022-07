Grande soddisfazione all’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo per il brillante risultato raggiunto da che hanno dimostrato alle commissioni d’esame di saper trasformare le conoscenze acquisite durante il percorso di studi in occasioni di crescita e maturazione personale. Ventidue centisti e ben cinque “cento e lode” sono un risultato che conferma la stagione d’oro di un istituto che sa offrire una progettualità innovativa e al passo con i tempi. Il “Cento e Lode” è andato a Ilaria Di stefano, Alessia Saija, Milena Ciuna, Simona Quartarone, Elena Giorgiana Narcisa Ungureanu. Hanno conseguito il “Cento” ventidue alunni: Salvatore Di Bella, Antonino Morabito, Rachele Maria Pia Pino, Antonio Scibilia, Salvatore Stefano Scibilia, Gabriele Torre, Roman Amalfa, Fabrizio Merulla, Samuele Scuso, Vladimir D’Angelo, Francesca De Luca, Domenica Gullo, Giuseppe Stefano Impellizzeri, Giorgia Giusy Salvadore, Andrea Costa, Filippo Andrew Impalà, Luciano Maugeri, Alessia pasqua, Eliana Amato, Anna Merlino, Giulia Antonina Gitto, Giulia Isgrò.

Molto soddisfatta dei brillanti risultati, la dirigente Scolastica Stefana Scolaro ha ringraziato i Presidenti, i docenti delle Commissioni d’Esame e tutto il personale della scuola per la professionalità e l’impegno dimostrati, permettendo lo svolgimento di un esame sereno.

«Ai nostri centisti e alle loro famiglie – ha sottolineato la dirigente – porgo i miei personali complimenti per la serietà che hanno applicato nello studio e auguro a tutti coloro che hanno raggiunto il traguardo del diploma un futuro radioso, ricco di successi e di soddisfazioni».

Grandi novità sono in corso di elaborazione per l’anno scolastico 2022-2023, alcune già in dirittura d’arrivo. Uno dei fiori all’occhiello dell’Istituto è la nuova edizione del diario AVVINCI, che quest’anno tratta la tematica della “TRANSIZIONE ECOLOGICA” che corrisponde alla grande sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, tematica particolarmente gradita dal Ministero dell’Istruzione che ha stanziato i fondi per la nostra iniziativa progettuale dal titolo: EcomuniCare. Una progettualità condivisa con enti parteners come l’AMP (Area Marina Protetta) il MU.MA (Museo del Mare) MAREVIVO, o2ITALIA e il prezioso apporto dell’artista multimediale Giuseppe La Spada e il fumettista Moreno Chiacchiera.

A Settembre sarà messa in atto la realizzazione del progetto SaperConsumare per il quale l’istituto si è classificato secondo in tutta Italia. Nel nuovo anno scolastico gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi potranno partecipare a progetti di PCTO e di formazione linguistica sia a Malta (riservato alle terze classi) che a Dublino (per le quarte classi). Per il settore turistico è prevista una importante opportunità di partecipare a progetti di scambio culturale in Francia e altri paesi europei anche grazie agli ERASMUS già approvati. Saranno inoltre attivati corsi di formazione all’estero per i membri dello Staff e per il personale ATA che costituiscono preziose occasioni di arricchimento culturale e professionale.

Molti i progetti PON che si sono conclusi e che si concluderanno tra i quali un PON sulle scalinate artistiche presenti nel territorio milazzese a cui hanno partecipato gli alunni del corso geometri, di grafica e di logistica e numerosi PON che hanno come finalità l’inclusione e la socializzazione degli alunni che avranno termine entro Settembre, per lasciare spazio alla ricca e articolata progettualità per l’a.s.2022/2023.