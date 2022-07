Il concerto corale “Canticum Canticorum: Love Songs” dello “Studio Vocale Karlsruhe” incanta il pubblico presente al Santuario di San Francesco. Il coro tedesco diretto da Werner Pfaff ha regalato agli appassionati e non presenti in chiesa uno spettacolo unico ed emozionante. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della settimana edizione del Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo” inaugurato domenica sera al Castello di Milazzo.

Stasera la terza serata. Oggi martedì 12 luglio sempre per la Sezione Rassegna (non competitiva) è in programma l’esibizioni di altre cinque cori: “I piccoli cantori” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Mixed choir Apollo” di Bratislava, Vox iuvenis (Brasile), Coro Ouverture di Barcellona Pozzo di Gotto e “Béla bartók male choir” della cittadina ungherese di Pécs.