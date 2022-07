L ‘Asd Svincolati Milazzo con annuncia l’ingaggio di Valentas Tarolis per la stagione sportiva 2022/2023 del campionato di Serie C Gold. Lituano, pivot, 205 cm, classe 1991, vanta diverse convocazioni nelle nazionali giovanili del suo paese. Valentas può contare su una forza fisica non indifferente, presidia nel migliore dei modi il pitturato, garantendo rimbalzi ed una rocciosa difesa. Nella metà campo offensiva, può fare affidamento su una mano morbida dalla media distanza, abbinata ad eccellenti qualità in post basso e di lettura del gioco.

Per lui si tratta della settima stagione consecutiva in Italia: arrivato nel 2016 a Fabriano, il gigante lituano ha poi militato tra le fila dell’Ancona, Vigor Matelica, Sambacanestro, New Basket Agropoli e Nuova Pallacanestro Monteroni nello scorso campionato. Stagioni da assoluto protagonista

in particolare quelle vissute a Fabriano ed Ancona dove ha centrato la promozione in Serie B. Il Leone del Baltico, cosi soprannominato, giunge adesso a Milazzo per disputare una nuova grandestagione.