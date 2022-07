L’Asp di Messina e l’Ufficio Covid 19 di Messina stanno inviando centinaia di sms e chiamate attive ad altrettanti cittadini per informarli della possibilità di prenotare la quarta dose del vaccino anti COVID-19. Destinatari del messaggio sono: le persone di età maggiore o uguale a 80 anni; le persone con specifica fragilità che abbiano un’età compresa tra 60 e 79 anni.

Per accedere alla quarta dose occorre aver già ricevuto la prima dose di richiamo (terza dose o booster) da almeno 120 giorni. Nel messaggio viene specificata anche la data e l’orario per effettuare il vaccino. L’iniziativa è stata pensata per agevolare la vaccinazione per la quarta dose.

