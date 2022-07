Condividi questo articolo



E’ stata intitolata alla memoria di “” la nuova sede del Pd di Milazzo. Il circolo è stato inaugurato venerdì sera nella centralissima Piazza Nastasi alla presenza dell’eurodeputatocandidata alla primarie del centrosinistra in vista delle elezioni per la Presidenza della Regione Siciliana. Quello dell’intitolazione è un bel gesto dei Dem di Milazzo che hanno assecondato anche la volontà dei familiari.Nino non era riuscito a sconfiggere il nemico peggiore. Ha lottato, ha cercato in tutti i modi di riuscire a tornare a vivere ed a sorridere. La sua vita è stata sintetizzata durante la cerimonia di inaugurazione.Dopo lunghi mesi di cure, si era ripreso ed era ritornato sui banchi del consiglio comunale dove in ultimo aveva difeso un modo di fare politica fatto di dibattito e confronto. Il suo modo generoso lo spingeva sempre nella strenua difesa di quanto perorava. Per la seconda volta consecutiva eletto in consiglio comunale nelle fila di una lista civica, Dem , ma che chiaramente faceva riferimento al Pd, partito del quale era il capogruppo in aula consiliare. Proprio lui che era appena ritornato in aula ed a cui per militanza e capacità politica era stato riconosciuto il ruolo.