Rimodulati gli orari dell’area screening del Porto di Milazzo. Il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze, per garantire una maggiore presenza di biologi nei turni nelle aree screening, ha disposto dei nuovi orari. Da domani lunedì 11 luglio, nelle aree screening ex Gasometro e PalaRescifina a Messina e Porto di Milazzo per l’area tirrenica, si osserveranno i seguenti giorni e orari di apertura: da lunedì a domenica con orario dalle 9 alle 19.

