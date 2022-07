Il nuovo parroco del SS.Crocifisso (San Papino) è Fra Graziano Bruno. Lo ha deciso il Padre Provinciale Fra Antonino Catalfamo dopo il Consiglio Capitolare dei frati Minori di Sicilia tenutosi nelle scorse settimane a Palermo. Il Provinciale ha provveduto anche alla chiusura del seicentesco Convento di S. Papino, pertanto i frati alloggeranno al vicino Convento di Barcellona, decisione che non intaccherà sulle funzioni liturgiche e sulle attività fino qui svolte nella Parrocchia.

Le novità, però non finiscono qui. Padre Catalfamo ha deciso anche altri trasferimenti: Fra Stefano Smedile fino ad oggi parroco di S. Papino e Vicario foraneo di Milazzo e S. Lucia del Mela alla Basilica di S. Lucia al Sepolcro a Siracusa, Fra Christian Vegna a Ispica, mentre Fra Tonino Bono e Fra Dieudonne Laho al convento di S. Antonino a Barcellona Pozzo di Gotto. Al loro posto sono stati nominati il nuovo parroco del SS.Crocifisso Fra Graziano Bruno e il suo vice Fra Antonino Gulioso. Il passaggio di consegne avverrà nel prossimo mese di settembre.

Per Fra Graziano questo rappresenta un ritorno a Milazzo, infatti lo stesso è stato parroco di S. Papino negli anni 2008-2009 mentre dal 2019 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Cappellano ospedaliero del “S. Cimino” di Termini Imerese, assistente spirituale OFS e Gifra di Termini Imerese e responsabile dei Frati Minori di Sicilia per l’ecumenismo e il dialogo, allo stesso Fra Graziano toccherà nei prossimi mesi il delicato compito di portare a termine il tanto atteso restauro dell’altare seicentesco e del miracoloso simulacro del SS. Crocifisso iniziato tre anni fa dal suo predecessore.

In una nota pubblicata sulla loro pagina Facebook, i componenti dell’associazione “San Martino Fest” augurando buon lavoro ai nuovi frati dichiarano di essere amareggiati per la chiusura del convento di S. Papino il quale «con la presenza dei frati Minori in città da oltre 400 anni rappresenta un punto di riferimento non solo spirituale ma anche culturale, storico ed identitario della città” nella nota viene precisato anche che “conosciamo bene le precarie condizioni strutturali in cui lo stesso si trova, pertanto siamo fiduciosi che la stessa Curia Provinciale insieme alle autorità competenti possano prendere le giuste decisioni per la completa ristrutturazione e rimessa in sicurezza del bene».

Al termine del comunicato rivolgono un grande ringraziamento ai frati trasferiti nelle altre comunità ed in particolare al parroco Fra Stefano per la sua accoglienza, fiducia e disponibilità nelle varie iniziative e attività svolte insieme.