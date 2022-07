Il calciatore milazzese è cresciuto nella società “Vincenzo Patti” sotto la guida di mister Alessandro Camattari prima di approdare al Catania. «Un grande motivo di orgoglio per me e Ciccio Patti», commenta Camattari.

La scorsa stagione Lo Duca ha totalizzato nel Rimini 29 presenze su 38 tutte da titolare. E’ stato il quinto calciatore più utilizzato come minutaggio. «Sono felicissimo di continuare la mia avventura Rimini dove mi sono trovato a meraviglia con tutti. Non vedo l’ora di riprendere a lavorare sul campo» scrive sui social.

Il Rimini Football Club ha stipulato un contratto di “addestramento tecnico” con il difensore milazzese Lorenzo Lo Duca, classe 2003, per disputare il campionato di serie C. Lo Duca la scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D che ha portato al salto di categoria.

Il calciatore milazzese Lorenzo Lo Duca confermato nel Rimini, giocherà in serie C

Il calciatore milazzese Lorenzo Lo Duca confermato nel Rimini, giocherà in serie C

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.