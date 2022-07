Sarà il sindaco Pippo Midili ad inaugurare oggi il cartellone esitivo del Giardino Letterario di Villa Vaccarino . Alle 19.30 è in programma il primo degli eventi della manifestazione culturale milazzese. Si comincia con Ciro Ferrara , calciatore fra i migliori difensori negli anni 80/90 nonché fra i giocatori più decorati nella storia della Serie A, che presenterà il libro “ Ho visto Diego e dico ‘o vero “. Ferrara con questo libro regala una fantastica storia. Lui che fu uno dei pochissimi nella cerchia degli «eletti», di quelli che hanno potuto ammirare con i propri occhi la verità, uno che ha «visto» Diego nel vero senso della parola. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’assessore allo sport Antonio Nicosia.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.