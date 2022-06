Dall’ 1 luglio nuova viabilità a Milazzo. Arriva l’ordinanza dal comando di polizia locale che dispofino al 31 agosto alcune modifiche alla viabilità sia nel centro cittadino dove sono in fase di svolgimento i lavori per l’ampliamento del marciapiede in piazza della Repubblica, sia all’incrocio tra la via Giorgio Rizzo e la via Ettore Celi, dove si realizzerà pure un allargamento dell’attuale marciapiede.

Nello specifico viene istituito per l’intero periodo sopra indicato, il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto stradale di Piazza della Repubblica, lato Nord, compreso tra la via Giacomo Medici e la via Francesco Crispi, e contestualmente il transito vietato ai pedoni: divieto di sosta con rimozione forzata anche sul tratto stradale di via Francesco Crispi, lato Ovest, compreso tra Piazza della Repubblica e la via Lungomare Garibaldi.

Altro divieto di sosta riguarda invece il tratto stradale di via G. Rizzo, compreso tra il civico n. 20 e il n. 24, e dal n. 39 al n. 21.

