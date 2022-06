Fernanda Carani 15 anni di Mascalucia, Martina Nobile 17 anni e Iulia Neagu 19 anni, entrambe di Barcellona Pozzo di Gotto, Mariagrazia Ferro 15 anni di Mirabella Imbaccari sono le finaliste nazionali del concorso Miss Reginetta d’Italia svoltosi nell’Atrio del Carmine su iniziativa della New Meta Event di Bologna del patron Alessio Forgetta. Nel corso della serata, presentata da Francesco Anania assegnato anche il titolo di “Finaliste over”. Per la categoria junior, vittoria per Carmen Floramo 33 anni di Barcellona, per la Lady ha trionfato Rosy Toscano 44 anni di Capo D’orlando e per la Senior, Mary Giudice 51 anni di Siracusa.

Nel corso della serata, alla quale ha partecipatola vincitrice del concorso Miss Reginetta d’Italia 2021 Giada Stabile, sono intervenuti quali ospiti il danzatore acrobatico e circense Francesco Mirabile, diplomato alla FLIC di Torino, il giovane e talentuoso sassofonista di Adrano Alfio Russo che vanta già diverse esperienze musicali sia da solista che con formazioni di vario genere, il cantautore Antonio Cannistrà e la cantautrice Gabriella Bisignano.Durante la serata spazio anche alla presentazione del progetto “A gonfie vele” curato dall’Aipd in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo. A premiare le vincitrici la consigliera comunale Fabiana Bambaci e gli assessori Antonio Nicosia e Pasquale Impellizzeri.

La giuria era formata da Giuseppe Messina, Giada Stabile, Massimo Librere, Fabiana Bambaci ed Antonino Nicosia.