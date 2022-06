Dall’1 luglio è stata disposta la chiusura temporanea per interventi manutentivi e disservizi raccolta rifiuti dei campi di calcio comunali “Don Peppino Cutropia” – “Santino Irrera” – “Pippo De Gaetano” . «La decisione – spiega l’assessore allo sport Antonio Nicosia – scaturisce dalla necessità di procedere a lavori di manutenzione agli stessi e per far fronte alla crisi sanitaria venutasi a creare per la difficoltà nella raccolta dei rifiuti, a seguito della chiusura della discarica di riferimento del nostro Comune. Eventuali istanze pervenute, complete del versamento delle tariffe dovute e già autorizzate da questo ufficio sportivo, verranno compensate successivamente, alla riapertura degli impianti».

