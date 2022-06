La serata sarà presentata da Francesco Anania. Durante la serata spazio anche alla presentazione del pro-getto “A gonfie vele” curato dall’AIPD in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milazzo e vedrà tanti momenti di spettacolo tra moda, arte e sociale e non mancherà la vincitrice del concorso Miss Reginetta d’Italia 2021 Giada Stabile.

Sabato 25 giugno, alle ore 21, l’Atrio Carmine ospiterà la finale regionale della Sicilia Orientale dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. Il concorso è organizzato dalla New Meta Event di Bologna del patron Alessio Forgetta.

Milazzo, sabato la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over

