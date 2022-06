Svincolati Milazzo – Kouros Napoli 91-63. Parziali 24-17 41-38 64-52 91-63. Svincolati Milazzo batte Napoli e vola alle finali Nazionali U 17 d’Eccellenza a Mantova. Impresa storica della Svincolati Milazzo che nella gara di ritorno dello spareggio valevole per l’accesso alla finale nazionale Under 17 d’Eccellenza ribalta, senza allenatori in campo poiché squalificati, il – 23 dell’andata battendo la Kouros Napoli con il punteggio finale di 91-63 e vola alle finali nazionali di Mantova (20-26 Giugno). Partita condotta sin dall’avvio, primo quarto chiuso sul +7. Gli ospiti provavano ad accorciare ed andavano al riposo lungo sul – 3 (41-38). Nelle ultime due frazioni ottima fase difensiva della Svincolati che limitava gli attacchi dei napoletani allungando sul +12 (64-52) alla penultima sirena. Nell’ultimo periodo, sospinta da un numeroso pubblico, i milazzesi sentivano vicina l’impresa ed a 6’30 andavano sul +24. Kouros Napoli accusava ormai il colpo ed i ragazzi del presidente Riccardo Giambò toccavano anche il +32. Ben gestiti i minuti finali che decretavano la vittoria dei bianco-blu con un + 28 finale.

«In questa doppia sfida – dice il presidente Giambò – a parte i due quarti inziali dell’ andata si sono ritrovati senza la guida dei loro due coach in panchina, una situazione più che anomala e impensabile. Ma nonostante il passivo dell’andata hanno sfoderato una prestazione Fantastica e meritatamente ottenuto la vittoria e ribaltato il punteggio. Siamo tra le top 16 in Italia e volare a Mantova é per noi motivo di orgoglio. Questo gruppo è straordinario tenuto conto che per la seconda volta raggiunge le finali nazionali. La Svincolati Academy al centro del nostro progetto ed i risultati ottenuti non possono che riempirci di gioia».

Svincolati Milazzo. Maiorana, Bove, Giambò 18 Coluccia, Preci, Rizzo, Lanari 22 Scardi 17 Saraceni 11 Mammina 2 Scredi 21 Patanè,

Kouros Napoli. Salvia 1 Caputo 8 Caporaso 9 Spinelli 27 Brescia, Borriello, Daniele, Simonetti, Lucadamo 8 Morvillo 3 Rizzo 5 Vecci 2

All. Petillo

Arbitri: Micalizzi – Beccore