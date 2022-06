La Federazione italiana sport equestri ha individuato le squadre azzurre che prenderanno parte in rappresentanza dell’Italia ai Campionati Europei mounted games in programma in Gran Bretagna presso il David Broome events centre (galles) dal 3 al 9 agosto e dal 20 al 23 luglio 2022 presso il Centro Equestre La Bonde, in Francia.

Saranno due i ragazzi milazzesi che prenderanno parte al campionato d’Europa: Ginevra Scibilia in sella a Do-Re- Magic e Nicolò Scarpato in sella a Stella. Risultato di grande prestigio per il Club ippico Le coccinelle di Milazzo che da ben 7 anni fa tanto parlare di sè per i grandi risultati ottenuti dai suoi allievi.

I giovani atleti sono allenati dall’istruttrice Teresa Coppolino affiancata per la disciplina del salto ostacoli da Francesco Scarpato.