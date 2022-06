Fervono i preparativi del Milazzo Film Festival che consegue anche quest’anno il patrocinio del Comune di Milazzo e la partnership con il Liceo Artistico “Renato Guttuso”. «Questo è il Festival del Cinema della Città di Milazzo e siamo orgogliosi che il Comune supporti convintamente l’evento», ha affermato il Presidente del Comitato organizzativo, Antonio Napoli.L’obiettivo del Festival, d’altronde, è anche quello di promuovere, attraverso la cultura cinematografica,l’immagine della cittàin Italia e all’estero. Per questo è fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti territoriali capaci di donare un contributo fattivo alla manifestazione.In quest’ottica, gli studenti del Liceo Artistico “Renato Guttuso” progetteranno e realizzeranno le scenografie del palco, oltre ad essere i fotografi ufficiali delle cinque giornate.

Il Guttuso, guidato dalla dirigente Delfina Guidaldi, già da qualche anno ha avviato un innovativo indirizzo di scenografia che approfondisce le discipline legate all’allestimento di spazi scenici nel settore dello spettacolo o per l’esposizione di mostre o manifestazioni culturali. «Il Guttuso rappresenta una risorsa inestimabile per lo sviluppo e la formazione artistica dei nostri giovani – dice Marco Vitale, presidente dell’associazione L’Altra Milazzo, organizzatrice del Milazzo Film Festival. Per questo sarebbe impensabile non coinvolgerlo nell’organizzazione del Festival. Ringraziamo la prof.ssa Guidaldi per la sua lungimiranza e l’infinita disponibilità: siamo davvero felici che il suo istituto abbia riconfermato la partnership col Festival».

Entro il 19 giugno saranno rivelate le prime anticipazioni sul programma, ma soprattutto saranno annunciati i finalisti del Concorso Internazionale di Cortometraggi che quest’anno ha ottenuto un numero record di 168 candidature da 25 paesi del mondo differenti.

•Allegata al presente comunicato una foto dell’edizione 2021 del MFF con la prof.ssa Delfina Guidaldi al centro.Luca FormicaUfficio Stampa MFF2022Giornalista pubblicista (OdG Sicilia, tessera 161770)e-mail: ufficiostampa@milazzofilmfestival.it