Si è disputato domenica 5 giugno il Triathlon Olimpico di Mazara del Vallo, organizzato da Nicola e Andrea Ingargiola. Alla gara (1500 metri nuoto, 40 chilometri bici, 10 chilometri corsa) era presente la Asd CelerTriathlon di Milazzo con tre atleti che si sono messi in mostra tra i centotrenta partecipanti. Ottime, quindi,le prestazioni di Luciano Calapristi , 24esimo assoluto e di Nino Lombardo , 30esimo assoluto e terzo di categoria che porta a casa una medaglia di bronzo. Infine Peppe Di Marco 57esimo assoluto. Adesso tutto rinviato a settembre e ottobre.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.