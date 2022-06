La raccolta differenziata a Milazzo cresce sempre di più. Se si mette a confronto la quantità raccolta nell’aprile dello scorso anno con l’aprile 2022, si constata che ad esempio l’umido raccolto è aumentato (405 tonnellate rispetto a 307) e automaticamente è diminuita l’indifferenziata (360 tonnellate rispetto allo stesso mese del 2021). In crescita la plastica (72 tonnellate rispetto alle 56) il vetro (86 con 71), gli imballaggi delle attività commerciali (61 con 45) e carta e cartone (69 contro 58).

Oggi la percentuale di “differenziata” a Milazzo ha raggiunto il 68 per cento. Nello stesso periodo dello scorso anno era il 47 per cento.

ABITI USATI. Ad essere presi d’assalto in questi giorni i nuovi cassonetti per la raccolta degli abitii usati. Qualche cittadino, constatato che il contenitore fosse pieno ha pensato bene di lasciare i suoi indumenti a terra, ci segnalano dei lettori.

Sono 25 quelli installati e la loro posizione può essere geolocoalizzata a questo link (CLICCA QUI). I nuovi contenitori si trovano nelle seguenti Via Contura, Via Rio Rosso, Piazza Gen. G. Nastasi, Via Tukory, Via Marinaio d’Italia, Via Grotta Polifemo – Via Tono, Via Spiaggia di Ponente ang. Via Lepanto, Via Spiaggia di Ponente ang. Via Orgaz,Via Palmiro Togliatti, Via Rio Rosso – Via Fiumarella, Via S. Marco, Via Feliciata, Via Madonna delle Grazie, Via Madonna Del Boschetto, Via Ciantro, Via San Paolino, Via Olivarella Nazionale, Via Maggiore Attilio Gasparro, Piazza XXV Aprile, SP72 – Piazzale S. Francesco, Via Marina Garibaldi, Via Addolorata, Capo Milazzo – Via Addolorata, Capo Milazzo – Via Dei Platani e Via J. F. Kennedy.