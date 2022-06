Cento sketches per raccontare New York, il nuovo progetto dell’artista milazzese Salvo Currò

Salvo Currò sbarca in America con la sua ultimia iniztiva. L’artista milazzese, infatti, è stato di recente a New York per conoscere di persona i componenti del gruppo “NYC Urban Sketchers” . Con loro ha condiviso le proprie esperienze artistiche e nello stesso tempo ha avviato un nuovo progetto: trasferire in sketch le proprie “emozioni”. Le stesse emozioni delle migliaia di persone che frettolosamente percorrono i larghi marciapiedi newyorkesi o degli ”homeless”, i senzatetto che vivono ai margini di strade lussuosissime come la Fifth Avenue o delle vedute mozzafiato dall’alto dei grattacieli. Tutto questo è diventato una storia che l’artista racconta con le immagini (cento sketches), un reportage illustrato, un giornalismo visivo dove si racconta ciò che vede la mente e il cuore. Il disegno è immediato, veloce, senza particolari e finiture, solo china per mezzo di tratti veloci della mano e a completare pochi tocchi di due colori base, quali quelli della bandiera ucraina : il giallo e il blu, come a voler esorcizzare questa guerra terribile in atto e sperare in una pace immediata .

Tra le “emozioni in sketch” , la più significativa c’è quella relativa a Ground Zero, luogo dove si trovavano le torri gemelle, oggi due grandi vasche d’acqua, imponenti strutture monumentali dedicati alla memoria dell’ 11 settembre 2001. Quasi tutti i cento sketches prodotti dall’artista ed eseguiti dal vero, sono stati realizzati nei luoghi più rappresentativi di Manhattan e molti postati sui social, insieme ad una foto che indica il luogo nella realta’.

I lavori presto saranno esposte in mostre in Italia e in Usa a scopo benefico .

L’Urban Sketching è una tecnica nata nel 2007 da un’idea di un gruppo di artisti degli Stati Uniti come organizzazione no-profit , chiamati Urban Sketchers (disegatori urbani) il cui intento è quello di innalzare il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno “en plein air”. Con questa tecnica si promuove la pratica e si crea un collegamento con le persone in tutto il mondo che disegnano i luoghi in cui vivono o viaggiano.