E’ stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana il decreto con cui si assegna ufficialmente il finanziamento di un milione di euro per realizzare il museo delle tradizioni marinare all’interno dell’asilo Calcagno di Vaccarella. L’ufficio tecnico di palazzo dell’Aquila ha già trasmesso a Palermo la documentazione e il progetto esecutivo approvato da tutti gli enti competenti in sede di conferenza dei servizi. Il prossimo passaggio sarà dunque l’indizione dell’appalto dei lavori.

L’ex Asilo Calcagno è stato costruito nel 1903 nel borgo di Vaccarella, su progetto dell’architetto Salvatore Richichi, già autore del Palazzo Municipale, grazie all’impegno del senatore Giuseppe Calcagno, tra i notabili più rappresentativi a inizio Novecento nella città di Milazzo. La struttura, sottoposta a vincolo architettonico della Regione dal 1992, passò indenne il terremoto di Messina del 1908 e fu utilizzata come locali di emergenza per le esigenze del vicino Ospedale Civico.

