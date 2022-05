LA LETTERA. Caos viario in via Massimiliano Regis. Auto incidentate e…l’estate è alle porte

LA LETTERA. Caos viario in via Massimiliano Regis a Milazzo. Un lettore di Oggi Milazzo racconta dei disagi che subiscono i residenti a causa della viabilità caotica che porta anche difficoltà in caso di emergenza. Questa la lettera:

Sono un cittadino residente in Via Massimiliano Regis nel tratto che va tra l’intersezione con la via M. Maio e con la Via Spiaggia di Ponente. Volevo segnalare la questione di parcheggi e del transito veicolare in suddetta strada affinchè il vostro giornale che è di notevole rilevanza cittadina, possa sollevare la notizia cosicché gli enti preposti possano essere a conoscenza (qualora non lo fossero stati per via di varie segnalazioni) e risolvere definitivamente il problema che si presenta di notevole dimensioni soprattutto per vie di fuga in caso di emergenze.

La situazione è la seguente: da quando giustamente sono stati elevati verbali in quanto le auto sostavano sul marciapiede adesso le stesse si trovano ad occupare la strada …ambo i lati…; i veicoli che transitano in doppio senso di circolazione si trovano la careggiata occupata e pertanto rimangono bloccati e iniziano il “concerto” dei clacson.

La questione è divenuta insostenibile per noi residenti che quotidianamente troviamo le auto incidentate e ci troviamo ad assistere a scene di lite fra gli automobilisti. Ciò inconcepibile e soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva ci troveremo ancora peggio! Potete controllare con i vostri occhi e rendervi conto meglio.

Conto in un vostro. interessamento, cordiali saluti.

Lettera firmata