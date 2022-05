«L’Amministrazione comunale si è già attivata lo scorso marzo per verificare le condizioni della piscina comunale data in gestione ad una associazione privata e gli uffici hanno mosso delle contestazioni per le criticità che sono state riscontrate». Ad affermarlo l’assessore allo Sport Antonio Nicosia a proposito della nota diffusa dal Movimento Sportivi Milazzesi che punta il dito “contro le inaccettabili condizioni delle strutture sportive della Città del Capo”. «Questa Amministrazione cerca di evitare le polemiche o le divisioni e per questo non pubblicizza le criticità esistenti – prosegue l’esponente della giunta Midili – Ci sono procedure da seguire che vanno oltre una protesta sui social e in tal senso gli uffici competenti hanno già convocato nelle scorse settimane il gestore per avere i giusti riscontri. Caso contrario si procederà ad altre valutazioni. Nessuna voglia quindi di farci coinvolgere in situazioni che, lo insegna il passato, non hanno portato mai a nulla. Certo sorprende quanto scritto a proposito del palazzetto dello sport Milone visto che nessuno prima di noi aveva attenzionato in modo attento la questione iniziando un percorso che porti alla piena fruizione della struttura. Noi lo stiamo facendo ma senza clamore. Si parla di fondi del PNRR: anche su questo l’amministrazione è sempre intervenuta laddove c’era la possibilità di ottenere risorse. E così faremo, anche attingendo a linee di finanziamento che vanno oltre al Piano nazionale di ripresa e resilienza che è poco generoso con il settore dello sport».



