La gara regionale di motonautica in programma domenica prossima a Milazzo su iniziativa dell’Asd Baia San’Antonio chiuderà una serie di eventi sportivi che l’Amministrazione ha promosso in queste prime tre settimane di maggio. La competizione di motonautica – specialità Match Race sarà valida per le selezioni al campionato nazionale. Numerose le imbarcazioni che si sfideranno a turni, due alla volta, e alla fine la vittoria andrà a chi totalizzerà il miglior tempo. I piloti si imbarcheranno dal molo del Circolo Tennis e Vela, mentre la partenza sarà dalla statua di Luigi Rizzo. La premiazione avverrà sempre nella sede del Circolo di via Crispi.

Al PalaMilone invece si è tenuta la due giorni per il monitoraggio atleti annata 2007/2008/2009. Il Comitato Fip Messina e il responsabile tecnico provinciale Luigi Maganza hanno indetto il raduno provinciale su input del presidente regionale Cristina Correnti, del Consiglio regionale e del Responsabile tecnico territoriale Ivan Drigo per monitorare giovani cestisti in vista di selezioni future. I ragazzi e lo staff hanno ricevuto il benvenuto dell’ Assessore allo Sport Antonio Nicosia.

Alla Piscina comunale si è svolta la competizione “8°DugonCup”, gara di Apnea Dinamica (con e senza Attrezzi)e di ApneaStatica, valevole come prova di qualificazione Nazionale per il Campionato Italiano FIPSAS e come Prova del Campionato Regionale Siciliano a Squadre di Apnea, organizzata dal “Capo Milazzo Diving Center”.

Infine allo stadio “Salmeri”, si è svolto il triangolare di calcio femminile “città di Milazzo” in collaborazione con le società SS. Milazzo e Vincenzo Patti. Alla manifestazione hanno partecipato le squadre del Camaro, del Marsala e dello Junior sport lab di Brolo. Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il consigliere regionale Buglisi, i presidenti provinciale La Cava e zonale Molino, gli assessori Impellizzeri, De Gaetano (che ha sottolineato l’importanza del passaggio al professionismo del calcio femminile) e Nicosia, il quale ha evidenziato come Milazzo sia al centro di eventi sportivi in più discipline a conferma della promozione che l’Amministrazione intende portare avanti anche in questo settore.

