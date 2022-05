Dopo quasi 2 anni di attesa, è finalmente partita Garanzia Giovani fase 2. Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento nel mondo del lavoro.



Queste le misure attivate di cui già usufruiscono molti giovani del comprensorio di Milazzo:

Orientamento: è possibile effettuare un colloquio individuale con un Operatore che sulla base di questo concorderà un percorso personalizzato.

Formazione: è possibile seguire corsi di formazione per l’inserimento lavorativo come corsi di Inglese e Informatica.

Accompagnamento al lavoro: gli Operatori individuano le offerte di lavoro e seguono il giovane nella fase di candidatura, selezione, colloquio di lavoro, fino all’inserimento lavorativo.

Tirocinio: possono essere proposti tirocini di 6 mesi, con indennità mensile di 300 €, in caso di disabilità e svantaggi sociali 500 € per 12 mesi.

Sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità: è possibile avere consulenze e assistenza personalizzata in tutte le fasi di avvio di un’attività in proprio, tramite formazione e tutoraggio e la creazione di un business plan presentabile per la richiesta di molteplici finanziamenti.



Il programma è indirizzato ai giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni che risultino disoccupati (Si intendono disoccupati anche individui che percepiscono una retribuzione prospettica annua inferiore a 8.145 €, o in caso di rapporto di lavoro subordinato inferiori a 6 mesi), o non inseriti in un percorso scolastico o formativo.



FIMA Formazione è ente accreditato per l’erogazione di tutte le misure attive. Tutte le misure sono totalmente gratuite.

Per informazioni su: Orientamento; Corsi certificati di lingue e informatica; Attivazione tirocinio retribuito in azienda; Accompagnamento per la ricerca di un lavoro; Sostegno nell’apertura della propria attività è possibile contattare FIMA Formazione allo 0909221334

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FIMA FORMAZIONE)