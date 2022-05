VIDEO. La classe III A dell’I.C.Terzo di Santa Marina si è aggiudicata il primo posto nel progetto BiciScuola 2022, rivolto agli studenti delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia, dal Giro-E e promosso da RCS sport- La Gazzetta dello Sport.

Il progetto didattico ha coinvolto più di 2000 classi delle scuole primarie italiane nei territori dove transitava la carovana del 105° Giro d’Italia. Ecco i nomi dei bimbi campioni: Emma Cannistrà, Arlind Curaj, Anna Grazia De Luca, Maikol Genesi, Ervin Kodra, Christian Maio, Francesco Perrone, Sofia Sciotto e Claudia Sgrò, guidati dalla docente Maria Luisa Cortese.

Il progetto consisteva nel realizzare un video dove i bimbi spiegavano ad un turista immaginario le bellezze della propria città, portandolo in giro in bicicletta sostenendo un ambiente pulito ed ecologico. Lo spirito creativo del progetto è stato curato da Salvatore Russo, presidente dell’Associazione socioculturale “Zio Salvo Bimbilandia”.

“Ci tengo ad esprimere la mia immensa gratitudine verso i bimbi della classe terza di Santa Marina per questa vittoria importantissima – dice Salvatore Russo – Io sono fatto così, mi piace essere strumento per la gioia degli altri e quando mi è stata proposta l’idea di girare un video usando una delle mie mascotte non me lo sono fatto dire due volte».