Approvato il bilancio, a palazzo dell’Aquila si sbloccano anche le assunzioni. Il comandante della Polizia locale, Giuseppa Puleo ha firmato oggi la determina che dispone l’assunzione in servizio di cinque agenti vincitori del concorso. Si tratta Daniela Aveni, Giovanni La Verga, Daniele Ruggeri, Alessandro Nania e Paolo Caruso che sottoscriveranno un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Una boccata d’ossigeno per il corpo che si ritrova in una situazione di emergenza in quanto ad oggi in pianta organica vi sono una ventina di vigili, anche se meno della metà possono essere impiegati per lo svolgimento di servizi di viabilità. E una città come Milazzo, dove l’anarchia spesso regna sovrana, non soltanto per quel che concerne il rispetto delle norme del codice della strada, i controlli sono fondamentali.

