Si parte da uno dei più grandi errori commessi nella gestione delle aziende, che avviene concentrando l’attenzione sul focus del bilancio […] “perchè è come guidare una macchina guardando soltanto lo specchietto retrovisore”. Le relazioni verteranno sulle informazioni più importanti per chi decide il futuro dell’azienda.

L’evento presieduto da Santi Grillo , titolare di due studi professionali, uno in Sicilia a Milazzo e l’altro a Milano, nonché membro del Cda della Bsc Monitor srl, unitamente a Simone Brancozzi , docente universitario alla Liuc, con all’attivo oltre 30 pubblicazioni sulla gestione d’impresa, la connection economy e il web marketing e dal 2020, professional partner de Il Sole24Ore, e Salvo Nicotra , esperto in controllo di gestione e certificazione di adeguati assetti, condivideranno con i partecipanti, l’ abc della gestione dell’impresa e della lettura dei dati.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.