Dal 20 al 24 luglio 2022 torna il Milazzo Film Festival. La manifestazione, curata dall’Associazione non-profit “L’Altra Milazzo”, riproporrà la rassegna cinematografica, il cui programma di proiezioni ed eventi culturali omaggerà alcune delle numerose ricorrenze di quest’anno, e il Concorso Internazionale di Cortometraggi, che nella scorsa edizione ha raccolto partecipazioni da sedici paesi diversi del mondo. La scorsa settimana si sono aperte le candidature al Concorso, al quale è possibile iscriversi online fino al 20 maggio seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.milazzofilmfestival.it.

Il tema del Concorso è come sempre libero e sono ammessi tutti i generi (fiction, documentario, animazione, sperimentazione e videoclip).In pochi giorni, sono già più di cinquanta i cortometraggi candidati, provenienti da Italia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Armenia, Iran edaltri paesi.

In questa nuova edizione è stata creata una sezione speciale per il cinema a tema ambientale. Il premio “Posidonia”, assegnato l’anno scorso dal Consorzio Area Marina Protetta di Capo Milazzo, anche nel 2022 Partner Istituzionale del Festival, è stato istituzionalizzato e sarà conferito al cortometraggio che meglio di tutti promuoverà la tutela dell’ecosistema marino, raccontando del mare, dei suoi protagonisti (umani e animali), del lato avventuroso e di chi subisce nefaste conseguenze a causa del cambiamento climatico e dell’inquinamento.«In questa edizione – confessa Marco Vitale, presidente dell’Associazione “L’Altra Milazzo” – le serate del Festival saranno cinque. «Il Milazzo Film Festival, oltre a rappresentare una vetrina promozionale per l’Area Marina Protetta è un prezioso strumento di divulgazione e sensibilizzazione ambientale – dice Giovanni Mangano, presidente dell’Amp Capo Milazzo –Abbiamo fortemente voluto che una sezione del Concorso venisse dedicata a cortometraggi che raccontassero del mare, grazie ai quali poter sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sua protezione e tutela»