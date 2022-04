L’Istituto d’Istruzione Superiore “Impallomeni” di Milazzo, diretto da Francesca Currò, si conferma scuola di alta formazione e di eccellenze. Dopo il primo premio al “Certamen Peloritanum Messanense”, uno studente del Liceo Classico ha ora conquistato l’ambitissimo primo premio nella sezione seniores del “Certamen Mutycense”, organizzato dall’I.I.S. “Galilei-Campailla” di Modica. Si tratta di Antonio Tommaso Nastasi, alunno della quinta A del Liceo Classico Impallomeni. Nastasi si è distinto con una pregevole traduzione di un brano di Plinio il Vecchio, accompagnata da un commento morfo-sintattico e contenutistico e da un testo argomentativo che ha ammesso a confronto Plinio il Vecchio (lo scienziato a capo della flotta romana al tempo dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., morto nel tentativo di salvare gli abitanti di Stabia) con alcuni testi di Quintiliano (il maestro di retorica più importante dell’impero al tempo di Tito Flavio Vespasiano) e di Italo Calvino (il grande autore del secondo Novecento italiano).

«È stato meraviglioso – dice lo studente milazzese – ricevere questo riconoscimento e, soprattutto, prender parte ad una competizione stimolante e coinvolgente, in cui poter ridare linfa vitale ai tesori letterari del mondo classico. Un particolare ringraziamento a tutti i miei docenti e, in particolare, al professore Massimo Raffa e alla professoressa Concetta Cicero, con cui ho potuto scoprire il fascino della lingua e cultura latina». Il “Certamen Mutycense” (chiamato così dal toponimo usato da Cicerone nelle orazioni contro il propretore Gaio Verre per chiamare gli abitanti di Modica, anticamente Mothyca o Mŭtȳcē) è giunto quest’anno alla XI edizione e ha visto l’adesione di 45 scuole di tutta Italia con la partecipazione di 255 studenti (155 per la sezione Iuniores e 100 per la sezione Seniores).

L’elaborato di Antonio Tommaso Nastasi è stato premiato da una giuria composta da Eva Cantarella, storica e giurista di livello internazionale specializzata in Diritto romano e greco-antico, e Marco Formisano, docente di Letteratura latina all’Università di Gand, in Belgio, specializzato in letteratura tardoantica. Dopo il recente successo di Francesco Dieni (della terza A del Liceo Classico) nella sezione iuniores del “Certamen Peloritanum” di Messina, un nuovo prestigioso trofeo si aggiunge alla bacheca dell’Istituto milazzese, con grande soddisfazione dell’intera comunità scolastica. Soprattutto del professore Massimo Raffa, referente d’Istituto per i certamina di lingue classiche, e di tutti i docenti di latino e greco del Liceo.