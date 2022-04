MESSINA. Lunedì 4 aprile dalle 15 alle 19 al Capo Peloro Resort di Messina si svolgerà l’ottava edizione del Concorso Regionale A.B.I Professional riservato ai barman professionisti della Sicilia. Numerose le nuove ricette di cocktail arrivate in questi mesi alla giuria tecnica che avrà il compito di valutare i migliori drink realizzati da numerosi barman di professione.

La commissione giudicatrice è composta fra gli altri dal barman Nino Santoro, di Messina, da Laura Bello di Palermo entrambi coordinatori regionali dell’A.B.I, dai consiglieri A.B.I Rosario Margareci e Domenico Randazzo e dai rappresentanti di alcuni aziende di settore quali Martini Campari, Giardini d’Amore, Bonaventura Maschio e Francoli, Momtenegro, Casoni, Mokarta, Mandrarossa, Royal Drink e Volcano. Durante il concorso in primo piano saranno le nuove tendenze della mixology, che oggi puntano anche sul territorio e sulla riscoperta di alcuni odori quasi salvia, rosmarino, fiori in grado di personalizzare i cocktail.L’evento -che si tiene all’insegna di “Bere Consapevole”, bere bene e moderatamente alcolico- vuole essere un importante momento d’incontro per la categoria, utile per scambiarsi idee, studiare nuove tecniche, provare originali abbinamenti ed offrire interessanti opportunità ai barman di talento.

I concorrenti in gara presenteranno quattro drink ciascuno tutti di propria composizione, di cui uno decorato. Ogni cocktail dovrà essere abbinato a dei finger food in tema con il cocktail presentato. I primi tre vincitori si aggiudicheranno uno shaker donato da A.B.I Professional Nazionale, mentre il vincitore assoluto rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale del Campionato italiano A.B.I che si svolgerà prossimamente a Isola delle Femmine in provincia di Palermo. Il programma dell’evento di lunedì 4 aprile prevede alle 15 l’inizio del Concorso Regionale, alle 17 il Concorso “Umberto Caselli”, alle 19 l’aperitivo ed alle 20 la premiazione dei vincitori.