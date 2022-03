Tamponamento tra due pullman di linea stamattina nel porto di Milazzo, entrambi impegnati nel trasporto degli studenti. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 8,30, il mezzo di una compagnia privata, non accorgendosi della presenza dell’autobus Ast in procinto di far salire i passeggeri, ha fatto marcia indietro frantumando il parabrezza e danneggiando la carrozzeria. Fortunatamente tutti illesi gli occupanti dei mezzi.

