VIDEO. Milazzo, problema elettrico alla Raffineria: dalla torcia fiamme visibili in tutto il comprensorio

VIDEO. Dalla torcia della Raffineria di Milazzo poco dopo le 21,30 si è alzata una fiamma visibile in tutto il comprensorio. Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo, il problema sarebbe legato ad un problema di alimentazione elettrica che avrebbe interessato gli impianti facendoli andare in blocco generale. Attualmente sarebbero tutti fermi ed è stato richiamato personale fuori servizio.

A quel punto si è attivato il protocollo di sicurezza con il cosiddetto “sfiaccolamento” della torcia che provvede alla combustione del fuel gas in eccesso . Non vi sono pericoli per la popolazione ma le fiamme, visibili anche dai comuni limitrofi, ha creato preoccupazioni.