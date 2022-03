Si attendono i riscontri dell’Arpa sul disservizio registratosi ieri sera alla Raffineria per un problema elettrico che ha provocato il blocco generale degli impianti. Gli impianti sono fermi e si stanno cominciando a riavviare seguendo una rigida sequenza prestabilita. Le operazioni dureranno diversi giorni. Non è la prima volta che alla Ram gli impianti si bloccano per un problema legato all’alimentazione nonostante l’azienda abbia acquistato l’adiacente centrale “Termica Milazzo” per avere un’autonomia. A quanto pare, però, la centrale per il momento non è pienamente operativa a causa dell’innalzamento del costo del gas che la alimenta.

L’Agenzia di protezione dell’Ambiente è stata subito interessata dal sindaco Pippo Midili che ieri sera stesso ha inviato una mail urgente chiedendo un intervento immediato “finalizzato a verificare il contenuto delle emissioni in atmosfera e quindi le conseguenze per la pubblica salute e per l’ambiente, di tale inconveniente”.

I vertici della Raffineria hanno diramato un comunicato ufficiale oggi pomeriggio alle 15,30. «RAM Raffineria di Milazzo informa che ieri sera, alle ore 21:30 circa, si è verificata la fermata generale degli impianti a seguito di un guasto e successivo intervento delle protezioni elettriche sulla sottostazione a 150kv che connette la rete elettrica nazionale alla rete di distribuzione interna della raffineria – si legge nella nota – Attualmente si sta procedendo alla progressiva rialimentazione elettrica delle utenze di raffineria ed al successivo riavviamento degli impianti. Ram conferma che i sistemi di sicurezza hanno funzionato correttamente ed hanno garantito la salvaguardia e l’incolumità degli impianti e delle persone».

Gli ambientalisti dell’Adasc guidati da Peppe Maimone ieri sera hanno lamentato con dei post sui social che nè l’azienda petrolifera, tantomeno l’amministrazione comunale, avevano tempestivamente comunicato alla cittadinanza i dettagli dell’accaduto. Le fiamme della torcia sono state viste a chilometri di distanza allarmando anche i comuni limitrofi.

Su facebook è stato pubblicato un video che ha ripreso il momento del blocco con un bagliore che ha colpito gli impianti. GUARDA IN BASSO