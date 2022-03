A.S.D. IL MINIBASKET MILAZZO – REAL BASKET AGRIGENTO 90-73. Parziali: 29-12 ,17-31 ,20-14 ,24-16. Dopo la sconfitta rimediata nel big match contro l’Alfa Catania, i mamertini di Coach Guido Restanti ieri sera al PalaMilone hanno affrontato il Real Basket Agrigento, una formazione tra le più giovani del campionato, piena di energia e prospetti interessanti. I locali si presentano in campo con il quintetto composto da Di Dio, Varotta, Mobilia, Cordaro e Cosetta. Il primo periodo è una sinfonia biancorossa: attacco fluido e ben costruito, difesa importante e ritmo di gioco subito chiaro, chiudendo il parziale con un +17 che sembra far capire l’andazzo dell’incontro. Il secondo periodo ribalta la situazione ed Agrigento riesce ad organizzare una pressione difensiva tale da condurre all’errore al tiro i locali ed anche una serie di triple realizzate, permettono agli agrigentini di ritrovarsi a -1 a pochi secondi dal termine del secondo periodo.

Il terzo parziale si apre con una scossa mamertina, un chiaro segno di perseveranza e resilienza lanciato specialmente da Cordaro, il quale registrerà una prestazione sontuosa con 27 punti e 10 rimbalzi.



La partita si indirizza a favore dei biancorossi che dimostrano di aver reagito alla rimonta agrigentina, è da evidenziare un importante contributo di Cosetta (6 punti, 3 rimbalzi), ma anche i vari Di Dio, Mobilia e Varotta, testimoniano un buon lavoro offensivo mettendo a referto numeri in doppia cifra. La prossima giornata di campionato, ovvero la penultima della fase ad orologio, vedrà i mamertini di Coach Restanti in quel di Palermo, contro il Cus, formazione tosta e scontro che si preannuncia di cartello anche ai fini del piazzamento in ottica playoff.

Milazzo: Di Dio 19, Mobilia 11, Varotta 18, De Paoli 2, Cordaro 27, Calivà 3, La Spada 2, De Gaetano 2, Cosetta 6, Spanò, Cuccuru ne, Cianciafara. All Guido Restanti

Agrigento: Joseph 6, Bazan 23, Traore 8, Trupis 2, Morici, Bazan, Urrfroagvilla, Samardzic, Mayer N 8, Fernandez T 11., Farruggia, Fernandez F 14 . All.Anselmo

Arbitri: Giunta Francesco e Barca Angelica