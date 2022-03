Salvatore Stefano Scibilia, dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo, si è aggiudicato per il secondo anno la prestigiosa borsa di studio nazionale della Bper Banca. Con una suggestiva cerimonia di premiazione che si è tenuta mercoledì 23 marzo, alle 15, nella sede Centrale della Banca ed è stata trasmessa in diretta streaming, l’Amministrazione dell’Istituto di Credito modenese noto anche per le sue attività filantropiche e i prestigiosi eventi culturali di cui è promotore, ha premiato con una borsa di studio di 500 Euro l’alunno milazzese della VA Trasporti e Logistica. Il giovane Scibilia, che è risultato l’unico studente della Provincia di Messina a ottenere la prestigiosa borsa di studio, rappresenta una delle tante eccellenze che scaturiscono dalla realtà educativa dell’ Istituto dove la proficua azione sinergica tra scuola e famiglia, la moderna gestione delle risorse educative e l’apertura al mondo del lavoro hanno portato ad un notevole innalzamento degli standard qualitativi. L’indagine stilata dalla Fondazione Agnelli -Eduscopio – colloca anche quest’anno la scuola diretta da Stefania Scolaro ai primi posti della classifica per quanto riguarda il successo dei suoi diplomati, che sono in grado di ottenere, anche in tempi brevi, prestigiosi contratti lavorativi. Durante la cerimonia di premiazione, la “Fondazione 150°” ha assegnato 85 Borse di Studio dal valore di 700 euro e 182 dal valore di 500 euro, relativamente al bando di concorso per l’anno scolastico 2019-2020. Un’iniziativa concreta, che ha premiato 267 studenti delle scuole superiori e delle università italiane e che è il risultato di una politica gestionale improntata verso una concreta azione di supporto alle giovani eccellenze italiane.

Alla cerimonia erano presenti le massime autorità di Bper Banca, insieme ad esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni. Ha aperto la manifestazione, la Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella, che ha sottolineato come il sapere sia la ricchezza più grande e la base per costruire l’avvenire dei giovani e ha posto l’accento sul valore costituito dalla costante ascesa della presenza femminile nelle università e nel mondo del lavoro. Sono seguiti quindi gli interventi di Giuseppe Corni, Direttore delle Risorse Umane di BPER Banca, di Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Modena, del Rettore di Unimore, Adolfo Carlo Porro e di Grazia Baracchi, Assessore all’Istruzione del Comune di Modena, che ha riconosciuto e apprezzato l’importante ruolo del mondo della scuola nel sostenere i giovani durante la pandemia.

«Incentivare le giovani generazioni promuovendo la cultura del merito – sottolinea Stefania Scolaro, dirigente scolastica dell’Itet “Leonardo da Vinci” – significa aprirsi alle sfide del domani e mai come in questo periodo è importante perseguire una politica scolastica di sostegno alle eccellenze che esprimono le migliori energie del nostro territorio. All’ alunno Salvatore Stefano Scibilia vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica e l’augurio di un futuro luminoso».