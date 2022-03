«Sono soddisfatto per il risultato e sono impaziente di adempiere ai miei doveri insieme ai miei colleghi – dichiara Gentiluomo – Ringrazio l’Associazione M31 – Gruppo Studentesco e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa elezione». «Sono orgoglioso -aggiunge Paolo Cicciari , fondatore del gruppo M31 di un altro grande risultato ottenuto, consapevole che questo possa essere, come sempre, un punto di partenza verso nuovi lidi»

MESSINA. Durante il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza è stato eletto al Consiglio degli Studenti Santi Gentiluomo , studente del quarto anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e membro dell’Associazione M31- Gruppo Studentesco . Un’elezione che completa lo straordinario risultato ottenuto durante le elezioni universitarie dello scorso luglio, che ha visto un netto trionfo del Gruppo Giovanile M31 ottenendo ben 365 preferenze di lista.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.