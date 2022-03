Antonio Venuto sarà il nuovo allenatore della SS Milazzo. Il tecnico già alla guida del Due Torri, dell’Orlandina, Città di Sant’Agata e Villafranca è stato protagonista delle stagioni più importanti del Milazzo dal 2008 in poi. Venuto resta l’allenatore più produttivo in termini di risultati con il Milazzo nelle sue 1094 presenze. Protagonista delle storiche vittorie rossoblù per i campionati di eccellenza nel 2008/2009 e di serie D nel 2010. Nel 2011 raggiunse il terzo posto in Lega Pro e quasi due anni dopo fu chiamato a dirigere sempre in Lega Pro l’Hinterreggio. Il suo ultimo incarico come tecnico risulta essere con la Palmese in serie D nel 2020. Venuto succede al dimissionario Giuseppe Nastasi e ha già formalizzato il suo arrivo alla presenza del presidente Frankye Alacqua.

