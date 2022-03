Si chiama Marika Cambria, 19 anni, la giovane di San Filippo del Mela che ha perso la vita nell’asse viario di Milazzo a causa di un incidente autonomo che si è verificato stamattina alle 10,30. La giovane, studentessa di Scienze infermieristiche all’università di Messina, era molto attiva all’interno della parrocchia di Olivarella. Si trovava a bordo del suo scooter SH 125 bianco e stava raggiungendo Milazzo.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della magistratura, all’altezza dello “svincolo porto” una raffica di vento l’ha letteralmente sbattuta contro il guardrail fino a farla sbalzare dal mezzo. Da capire, comunque, le cause e le dinamiche della morte visto che vi erano altri mezzi che circolavano in quel tratto di strada. Immediato il soccorso delle auto che percorrevano l’arteria stradale ma non c’è stato nulla da fare. Sui social, da ore, si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

La famiglia è molto rispettata a San Filippo del Mela anche per l’attività di volontariato che svolge all’Oratorio San Giovanni Paolo II. Su instagram le ultime immagini ricordano la festa del diciannovesimo compleanno che è stata organizzata in grande stile a gennaio. Marika ha voluto recuperare la feste della maggiore età che l’anno scorso, a causa del covid, non ha potuto organizzare.

Ad esprimere cordoglio anche l’amministrazione comunale di San Filippo del Mela. “Ci stringiamo alla famiglia sapendo di non potere colmare questo immane dolore per la perdita della dolce Marika”, ha detto il Sindaco a Gianni Pino.