All’istituto “Leonardo Da Vinci” di Milazzo arriva NAO6, un robot umanoide che ha la capacità di spostarsi, riconoscere persone e oggetti e parlare in modo realistico e naturale. Un importante investimento per l’Itet che si muove sempre nell’ottica lungimirante di una costante implementazione dei propri laboratori e di un innovativo adeguamento dell’offerta formativa alle novità del mercato del lavoro e al mondo di domani. Questo gioiello tecnologico costituisce una dotazione estremamente importante per l’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni insieme alla preziosa opportunità per potenziare l’ insegnamento del coding , della robotica e delle discipline Stem.

NAO6 possiede un complesso sistema di giunzioni in cui l’intero corpo del robot può muoversi con i suoi 25 gradi di libertà. E’ in grado di afferrare oggetti, spostarsi, ballare, esplorare una stanza e persino interagire con le persone grazie ad una sofisticata combinazione di hardware e software che agiscono su un complesso di motori e di sensori. Grazie all’intuitività del suo sistema operativo che si avvale di una interfaccia grafica e di un software di sviluppo è programmabile dagli alunni, pertanto è possibile adeguarlo facilmente a tutte le esigenze della didattica, rendendola moderna e divertente. Moltissime sono le possibilità di questo gioiello tecnologico e i suoi campi di applicazione, non ultima quella di studiare e sperimentare lo sviluppo di applicazioni per ipotizzare e testare gli utilizzi futuri dei robot. NAO6 prepara gli studenti alle opportunità lavorative del futuro, dato che, nel mondo di domani, applicazioni di intelligenza artificiale sempre più complesse aiuteranno l’uomo nel lavoro, nella scuola e nelle attività quotidiane.

«Il nostro robot umanoide ribattezzato Leo dagli studenti – sottolinea la dirigente scolastica Stefania Scolaro consentirà agli allievi di sviluppare un approccio strutturato che permette di trovare soluzioni creative adattandosi ad una grande varietà di contenuti educativi trasversali. NAO6-LEO costituirà un elemento importantissimo per rendere sempre più innovativa e al passo con i tempi la nostra attività didattica che sarà ulteriormente arricchita con l’acquisto di due robot Lego Mindstorms Robot Iinventor di ultima evoluzione basati su Scratch con cui i giovani appassionati di informatica e robotica possono sviluppare la loro creatività potenziando le capacità di apprendimento aiutandoci a vincere le sfide del mondo digitale».