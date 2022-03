Ottime prestazioni per gli atleti della Asd Swimblu al campionato Regionale di Fondo siciliano indoor svolti nella piscina del “ Sole “ (vasca da 50 metri) a Comiso il 26 febbraio . Sugli scudi l’atleta Sofia Perdichizzi che con una super prestazione nella distanza 5km ha conquistato la seconda piazza Regionale nella categoria junior; ottimi crono anche per l’atleta Antonino Cafarelli, quarto categoria junior distanza 5km e Pino Miriam, settima categoria junior sempre nella distanza 5 km .

Gli stessi atleti nella giornata di domenica 27 febbraio hanno partecipato ad un collegiale rappresentato dai migliori atleti di interesse regionale organizzato dalla Fin Sicilia alla presenza del selezionatore della Nazionale giovanile del nuoto di fondo Roberto Marinelli .

Soddisfazione per la compagine milazzese per i risultati raggiunti soprattuto in un momento così delicato dovuto alle problematiche della pandemia «e dal non poter usufruire di un impianto comunale causa le esose tariffe proposte alla suddetta società», si sottolinea in un comunicato .

