L’Asd Svincolati Milazzo ha perfezionato e sottoscritto un accordo di collaborazione con College Basket, importante società piemontese, la cui prima squadra milita nel campionato di serie B e che ha sempre posto particolare attenzione sul settore giovanile. La Svincolati Milazzo è stata prescelta come unica società, loro referente, per tutta la regione Sicilia. Attraverso la nostra organizzazione interna ed al lavoro dei nostri coach, procederemo a svolgere attività di scouting su tutto il territorio siciliano, finalizzato alla individuazione di giovani talenti che possano rientrare nella sfera di interesse della società piemontese. In tal senso, secondo un calendario che a breve verrà stilato, i coach del College Basketball saranno presenti a Milazzo per visite formative ad allenatori e monitoraggio atleti. Una partnership che porterà, con cadenza bimestrale, un loro tecnico straniero nella nostra cittadina che prenderà parte a progetti scolastici nelle istituti milazzesi, a camp estivi e tornei internazionali.

College Basketball nasce nell’estate del 2002 Federico Ferrari e Luca Negri, attuali Direttore Generale e Presidente del College Basketball raccolgono l’eredità del settore giovanile della Cimberio Borgomanero che sposta la propria sede a Novara. Partono dalla ristrutturazione del settore minibasket che contava 120 iscritti. Fin da subito l’ambizione è quella di migliorare la qualità del servizio offerto alle famiglie. La svolta nel 2007 dove grazie alla passione di Beppe Barbera nasce la fusione con una delle società storiche di Novara, la Lucciola Basket, che contava oltre 150 iscritti minibasket. Con il passare delle stagioni i numeri crescono e si riescono a formare più squadre della stessa annata. Nel frattempo la prima squadra di serie D vinceva il campionato ed approdava in serie C. Nel 2010 nasce College Basketball, prima come progetto poi come società che racchiude tutta l’attività sportiva delle società affiliate. In prima squadra l’obiettivo è quello di dare spazio ai giovani che crescono nel settore giovanile. Sono piu’ di 1000 gli atleti coinvolti sul territorio. grazie alle collaborazioni sempre più attive con altri club. A capo di tutto il settore giovanile c’e’ Coach Francesco Rossi diventato punto cardine del progetto.

College Basketball ad oggi rappresenta una delle migliori società di settore giovanile in Italia.