Milazzo, giovedì manifestazione in piazza per dire no alla guerra in Ucraina

La Consulta del Terzo assieme alle Associazioni milazzesi, agli Studenti, alla Società Civile ha organizzato per giovedì 3 Marzo, alle ore 16,30, un sit-in in Marina Garibaldi per far «sentire forte la richiesta di fermare immediatamente la guerra in Ucraina».

«Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell’Europa sono stati capaci di costruire e realizzare in termini di collaborazione, pace e ricerca di obiettivi comuni – si legge in una nota stampa – La situazione dell’Ucraina è drammatica. La pace va costruita. La pace è un grande mantello sotto il quale le popolazioni possono crescere, ma oggi questo mantello è sfrangiato, è rotto.Bisogna trovare subito le vie del negoziato, del dialogo, per ricucire questo bellissimo manto della pace».

All’iniziativa hanno aderito: ADASC – AGESCI MILAZZO 2 -AGESCI MLAZZO 3 – AISM- ALZHEMER -AMA CAMMINARE – ANPI – ARCI SCAMBIO -ASSOCIAZIONE CLASSICA MANARA CALGIMIGLI -ASTREA -CENTRO DI SOLIDARIETA’ –AVULSS – CIRCOLO LAUDATO SI – CIRCOLOZERO WASTE ” A. Carmoz” – CITTA’ INVISIBILI CIVICO 6 – COMITATO STUDENTESCO ITT ” E. Majorana” -COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO – COMPAGNIA DEL CASTELLO – COOP.SOC. SOL.A.RES. – COOPERATIVA UTOPIA – CROCE ROSSA IT/COMITATO MILAZZO/ISOLE EOLIE – FIDAPA – GIGLIOPOLI – IL PROMONTORIO – ITALIA NOSTRA – L’ALTRA MILAZZO – LEGAMBIENTE DEL TIRRENO – LIBERA UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ – MASCI Milazzo – MATUMAINI – MEDUSA – MI-LAB – MISERERE – MOSAICO – PARROCCHIA CAPO MILAZZO – SANTUARIO SANT’ANTONIO – SICILIA ANTICA – SORIPTIMIST –TESEO – UCIIM