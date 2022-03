L’Area Marina Protetta Capo Milazzo scommette sulla formazione. Parte Milazzo in Blu – Blu Educational per L’Area Marina Protetta Capo Milazzo, il primo di quattro corsi, finalizzato alla preparazione di esperti in educazione e tutela ambientale, escursionismo e sport naturalistico che ha ottenuto anche il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica. L’obiettivo primario è quello di diffondere i valori e le norme che regolano l’Area Marina Protetta, che rappresenta un’opportunità importante di crescita per il territorio. Maggiori dettagli nel corso verranno dati nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 3 marzo, alle 10, a Palazzo d’Amico.

Alla presentazione saranno presenti il presidente dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo Giovanni Mangano, il direttore Domenico Lombardo e il sindaco di Milazzo Pippo Midili.