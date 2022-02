Milazzo, disertata la riunione promossa dagli ex operai della Sicem

Milazzo, disertata la riunione promossa dagli ex operai della Sicem

L’atteso incontro promosso a Villa Cuciti dal Comitato dei lavoratori Sicem non si è svolto poiché l’invito degli operai è stato accolto solo dal presidente della società, Sante Pavone e il rappresentante sindacale della Fismic, Pippo De Leo. Assenti le altre autorità invitate che, evidentemente, non hanno ritenuto inserirsi in una querelle, quella del pagamento degli stipendi ai dipendenti che riguarda esclusivamente il rapporto tra la stessa Sicem e la Raffineria di Milazzo. La Sicem è stata esclusa dall’albo dei fornitori e la società, a sua volta, ha messo alla porta 150 lavoratori.

Tra le maestranze la delusione era forte visto che speravano che il confronto di ieri mattina potesse portare alla definizione di un accordo. «Prendiamo atto che si continua a ignorare il nostro dramma – hanno affermato i lavoratori – e questo tavolo era l’ultimo disperato tentativo di risolvere una situazione che sembra essere uscita».