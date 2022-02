Nessun atto vandalico dietro le scritte che nella notte tra giovedì e venerdì sono comparse sulle vetrine dei punti vendita Perdichizzi di Milazzo e Barcellona P.G. e che da ore rimbalzano sulle chat del comprensorio.

A svelare l’arcano un post sulle pagine social della storica gioielleria: “A San Valentino Amatevi”, un appello che i fratelli Giuseppe e Samuele Perdichizzi intendono rivolgere a tutte quelle coppie “rivoluzionarie” che anche in tempi di pandemia non hanno rinunciato al più nobile dei sentimenti: “Il vero atto di ribellione è continuare ad amarsi nonostante il distanziamento, le mascherine, i lockdown. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a tutte quelle coppie che nonostante le difficoltà hanno messo l’amore al primo posto.”

La campagna, curata dallo Studio Hübner, ha coinvolto il tatuatore e writer Felice Bucca, in arte Felix, titolare dello studio Space Ink Tattoo a Milazzo, che ci tiene a precisare: “le bombolette utilizzate per realizzare le scritte sono 100% lavabili”, i graffiti saranno dunque interamente rimossi al termine dell’iniziativa pubblicitaria.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER GIOIELLERIE PERDICHIZZI)