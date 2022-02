Una svolta per i celiaci e per chi in genere soffre di intolleranze. E soprattutto per chi ha bambini che non possono mangiare tutto e spesso chiedono di poter avere le stesse prelibatezze che mangiano i genitori. A Milazzo è nato La Vale Bakery Glutenfree, il primo forno pasticceria di Milazzo e di tutto l’hinterland a vendere prodotti gluten free. Pane, rustici, lasagne, biscotti, dolci, piccola pasticceria e torte fatte interamente senza glutine. Ma anche senza lattosio e vegano. Una mosca bianca in un territorio dove fino ad oggi la scelta era ristretta solo a pochi rivenditori che riuscivano a mettere sul mercato solo uno stretto numero di prodotti e solo in alcuni giorni della settimana.

Tutto nasce dall’estro e dalla caparbietà di Valentina Fargetta, milanese ma milazzese d’adozione. «Da quando ho scoperto di essere celiaca – racconta – ho cominciato a studiare e a sperimentare in casa prodotti adatti alle mie esigenze. E intendo prodotti di ogni tipo. Dal salato al dolce. E dopo un’indagine di mercato durata tre anni ho deciso di aprire questo locale. Unico a Milazzo e nei dintorni». Una specie di sfida per Valentina che già a Milano aveva lavorato proprio in questo settore. «Qui in provincia di Messina – dice – la realtà è diversa. Non c’è la cultura del gluten free. Ogni volta trovare prodotti già pronti era diventato un problema. Io facevo tutto in casa».

Così da oggi nel punto vendita di via Giorgio Rizzo è possibile trovare, ovviamente tutto a base senza glutine, vari tipi di pane (di riso, integrale e di mais), focaccia, rustici, torte per compleanni e grandi cerimonie. Con specialità ricercatissime che sono il cornetto sfogliato e il babà al rum. Un posto dove prevale solo e soltanto la qualità. «Le materie prime che utilizzo – sottolinea – sono tutte ricercatissime. Riesco a farle arrivare a Milazzo da fuori con grande difficoltà». «E poi – conclude – questo è un locale per tutti. Un posto di inclusione e condivisione. Spesso soprattutto i bambini che hanno intolleranze vengono in qualche modo esclusi da banchetti e feste. Da questo momento in poi non sarà più così. Per me è bello soprattutto avere clienti che non hanno nessun problema alimentare eppure acquistano i miei prodotti per mangiarli insieme ai loro figli e a i loro cari. E questo mi basta».

Cercate La Vale Bakery Glutenfree su Facebook e su Istragram.

Per info e prenotazioni 350/9522459

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER LA VALE BAKERY GLUTENFREE)