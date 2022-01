Così come si temeva, i risultati dei numerosissimi tamponi molecolari eseguiti dall’Usca negli ultimi giorni ha fatto lievitare in maniera notevole il numero dei positivi che oggi sono a Milazzo ben 467, 80 in più rispetto all’ultimo aggiornamento di giovedì. Un dato che purtroppo segue la linea crescente che sta caratterizzando la nostra provincia e più in generale la regione e che ha prodotto la mancata ripresa dell’attività nelle scuole.

Proprio oggi l’Asp di Messina ha rilasciato relazione sull’andamento epidemiologico in alcuni Comuni della Provincia di Messina, individuando il comune di Milazzo come territorio in cui l’incidenza settimanale dei contagi è di 481/100.000 abitanti e quindi ben oltre il limite di 250/100.000. Limite questo oltre il quale si è evidentemente in una situazione di gravità elevata.